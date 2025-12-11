Akaryakıt fiyatlarında son durum: 11 Aralık 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları…

- Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncellemeleri merakla takip ediyor.
- 11 Aralık 2025 itibarıyla benzin 55,64 TL, motorin 56,47 TL ve LPG 28,33 TL olarak belirlendi.
- Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarına bağlı olarak her gece güncelleniyor.
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak her gece yarısından sonra güncelleniyor.
Bu nedenle sürücüler, yakıt türlerine yeni bir zam veya indirim yansıtılıp yansıtılmayacağını takip ediyor.
Son dönemde petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle gözler yeniden benzin, motorin ve LPG fiyatlarına çevrildi.
Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları…
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54,44 TL
Motorin: 55,10 TL
LPG: 28,51 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55,29 TL
Motorin: 56,13 TL
LPG: 28,40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55,64 TL
Motorin: 56,47 TL
LPG: 28,33 TL