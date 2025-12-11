Abone ol: Google News

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 11 Aralık 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları…

Milyonlarca araç sahibi, güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Son gelen zam ve indirimlerin ardından benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Aralık güncel akaryakıt fiyatları…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 09:55
Akaryakıt fiyatlarında son durum: 11 Aralık 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları…
  • Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncellemeleri merakla takip ediyor.
  • 11 Aralık 2025 itibarıyla benzin 55,64 TL, motorin 56,47 TL ve LPG 28,33 TL olarak belirlendi.
  • Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarına bağlı olarak her gece güncelleniyor.

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak her gece yarısından sonra güncelleniyor.

Bu nedenle sürücüler, yakıt türlerine yeni bir zam veya indirim yansıtılıp yansıtılmayacağını takip ediyor.

Son dönemde petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle gözler yeniden benzin, motorin ve LPG fiyatlarına çevrildi.

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,44 TL

Motorin: 55,10 TL

LPG: 28,51 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,29 TL

Motorin: 56,13 TL

LPG: 28,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,64 TL

Motorin: 56,47 TL

LPG: 28,33 TL

İç Haber Haberleri