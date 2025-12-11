Akaryakıt fiyatlarında son durum: 11 Aralık 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak her gece yarısından sonra güncelleniyor.

Bu nedenle sürücüler, yakıt türlerine yeni bir zam veya indirim yansıtılıp yansıtılmayacağını takip ediyor.

Son dönemde petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle gözler yeniden benzin, motorin ve LPG fiyatlarına çevrildi.

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,44 TL

Motorin: 55,10 TL

LPG: 28,51 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,29 TL

Motorin: 56,13 TL

LPG: 28,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,64 TL

Motorin: 56,47 TL

LPG: 28,33 TL