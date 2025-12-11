Üniversite adaylarına müjde: Bu ilde ücretsiz YKS sınavı yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlayan projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Gençlere yönelik hizmetleri kapsamında uzun süredir devam eden “Gelecek Sensin” projesini bu yıl da güçlendirerek sürdürüyor.

Proje kapsamında, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için her ay düzenlenen gerçek sınav formatındaki TYT–AYT deneme sınavları, 2025–2026 eğitim döneminde de ücretsiz olarak devam edecek.

Yaklaşık 3 yıldır uygulanan ve öğrencilerden büyük ilgi gören bu sınavlar, gençlere hem sınav pratiği kazandırmayı hem de sınav stresini azaltmayı hedefliyor.

ELAZIĞ’DAKİ TÜM ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ GİRECEK

İHA'da yer alan habere göre, bu yıl tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan deneme sınavının Elazığ’daki tüm öğrenciler için tamamen ücretsiz olacağı duyuruldu.

Sınavlar, şehir genelindeki özel eğitim kurumlarında 13 Aralık Cumartesi ve 14 Aralık Pazar günleri gerçekleştirilecek.