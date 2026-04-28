Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları

28 Nisan Salı günü için duyurulan akaryakıt zammı, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Nisan benzin, motorin ve otogaz fiyatları…
Brent petrolün dalgalanması, akaryakıtta pompa fiyatlarına yansıyor.
28 Nisan 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni bir zam geldi.
Motorinde 2,28 TL, benzinde ise 95 kuruşluk zam gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
Peki, güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? İşte 28 Nisan akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.74 TL
Motorin: 71.64 TL
LPG: 34.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.21 TL
Motorin: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.99 TL
Motorin: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL
Fiyatlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi