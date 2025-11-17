Akbank’tan kadınlara 12.000 TL destek: Tek şartı var…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank, kadın müşterilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu.

“Kazanan Akbanklı Kadın Programı” kapsamında maaşını veya düzenli gelirini her ay Akbank’a taşıyan müşterilere 12.000 TL’ye varan chip-para promosyonu verileceği açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre kampanyaya katılan kadın müşteriler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde chip-para kazanabilecek.

Kampanyaya ilişkin detaylar, başvuru koşulları ve geçerlilik tarihleri açıklandı.

12 BİN TL CHİP-PARA KAZANMA FIRSATI

31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyaya katılan müşterilerin, 12 ay boyunca her ay tek seferde başka bir bankadaki hesaplarından Akbank vadesiz TL hesaplarına para transferi yapmaları gerekiyor.

Tek seferde aktarılan tutara göre kazanılabilecek aylık baz chip-para ödülleri şöyle açıklandı:

35.000 TL – 75.000 TL arası bakiye aktarımına aylık 200 TL, yıllık 2.400 TL

75.000 TL – 150.000 TL arası bakiye aktarımına aylık 400 TL, yıllık 4.800 TL

150.000 TL ve üzeri bakiye aktarımına aylık 500 TL, yıllık 6.000 TL

Ek Koşullar ve Ek Ödüller

Katılımcıların aylık chip-para ödülünü artırabilmesi için üç farklı bankacılık ürününü belirtilen kriterlerde kullanmaları gerekiyor. Ürünleri tamamlayanlar ek ödüllere hak kazanabilecek:

2 otomatik fatura ödeme talimatı: Aylık 100 TL, yıllık 1.200 TL

Aktif kredi kartı kullanımı (aylık min. 15.000 TL harcama): Aylık 150 TL, yıllık 1.800 TL

Akbank Kart ile aylık en az 1.000 TL alışveriş: Aylık 250 TL, yıllık 3.000 TL

Katılan müşterilerin, ay sonuna kadar belirlenen kriterleri yerine getirmeleri halinde takip eden ayın ilk 7 iş günü içinde chip-paralarını Akbank Kartlarına yüklenecek.