Akbank’tan ücretsiz elektrikli araç fırsatı: Şartları açıklandı

Akbank, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel heyecan verici bir kampanya başlattı.

“Genç Akbanklılara Özel Citroën Ami Çekilişi”ne Akbank Mobil üzerinden katılan şanslı müşteriler, toplam üç dönemde birer Citroën Ami kazanma fırsatı yakalıyor.

Çekilişler, birinci dönemde 31 Ağustos, ikinci dönemde 30 Eylül ve üçüncü dönemde 31 Ekim tarihlerinden sonra noter huzurunda gerçekleştirilecek. Her dönemde bir kazanan belirlenecek ve toplamda üç genç elektrikli araç sahibi olacak.

Kampanya, yalnızca 18-26 yaş arasındaki genç Akbank müşterileri için geçerli ve her dönem belirtilen tarihlerde katılım sağlanabiliyor.

İşte kampanyanın detayları:

AKBANK’TAN CITROËN AMİ FIRSATI

Akbank, 18-26 yaş arasındaki genç müşterilerine özel “Genç Akbanklılara Özel Citroën Ami Çekilişi”nde katılım şartlarını duyurdu.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin çekilişe katılması zorunlu. Katılmayan müşteriler, diğer işlemleri yapsalar bile çekiliş hakkı elde edemeyecek.

Kampanyaya katılım için Genç Akbanklı müşterilerin Akbank Mobil üzerinden katıl butonunu tıklamaları ve Kişisel Veri Koruma Kanunu (KVKK) izni vermeleri gerekiyor. Her kampanya dönemi için maksimum 50 çekiliş hakkı bulunuyor.

