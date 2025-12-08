Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası birçok yol kapandı

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapandı.
- Ekipler, yolları açmak için aralıksız çalışıyor.
- Saha şefi Cihat Akdağ, tüm kapalı yolların açıldığını ve mücadelelerinin kış boyunca süreceğini belirtti.
Şanlıurfa'ya kış geldi...
Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde 2 gündür etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı.
Kar sonrası birçok bölgenin yolu ulaşıma kapandı.
EKİPLER YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
Ekiplerin yolları açık tutmak için yürüttüğü çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.
Kış öncesi tüm hazırlıklarını yapan Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri; Gökçe, Faraşin, Yeşilöz, Kerkül ve Tuzluca köylerinde karla mücadele çalışmalarına başladı.
"KIŞ BOYUNCA SÜRECEK"
Saha şefi Cihat Akdağ, günler öncesinden hazırlık yaptıklarını şu an kapalı köy yolu kalmadığını ifade ederek "Günler önce hazırlıklarımız başladı.
Çok şükür kapalı köy yolumuz yok, çalışmalarımız devam ediyor, karla mücadele çalışmaları kış boyunca sürecek.'' dedi.