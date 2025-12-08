Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yüksek elektrik tüketimi olan konutları ilgilendiren önemli bir karar aldı.

Yıllık 10 MWh ve üzeri elektrik tüketen tüm konutlarda sayaçların 1 Ocak 2028’e kadar yenilenmesi zorunlu hale getirildi.

Düzenleme kapsamında en az 1 milyon analog sayacın akıllı sayaçlarla değiştirilmesi öngörülüyor. Yeni sayaçlar, dış müdahaleleri algılayabiliyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor.

Bu adımla özellikle kaçak kullanımın önlenmesi ve enerji yönetiminin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

AYLIK 2.460 TL ÜZERİ ELEKTRİK TÜKETENLER ÖNCELİKLİ OLACAK

EPDK’nın akıllı sayaç dönüşüm kararıyla birlikte yıllık 10 MWh üzeri elektrik tüketen mesken aboneleri ilk etapta değişim kapsamına alınıyor.

Bu tüketim seviyesi, aylık yaklaşık 2 bin 460 TL’lik elektrik faturasına karşılık geliyor.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Sayaç yenileme süreci dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek ancak prosedürlere uymayan abonelere yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacak.

EPDK’nın planlamasına göre akıllı sayaçlara geçiş süreci bu yıl başlayacak ve ilk olarak nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde hayata geçirilecek.