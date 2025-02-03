Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aksaray’da gece yarısı Yunus Emre Mahallesi 7046 Sokak'ta, askere gidecek genç için sokakta eğlence programı düzenlendi.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Masaların kurulup ikramların yapıldığı eğlencede gençler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken gençler sokak ortasında birbirine girdi.

Kavganın da büyümesiyle birlikte sopaları kapan gençler savaşa gider gibi kavgaya koştu. Bu sırada kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

BEKÇİ VE POLİSLER AYIRMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri ve polis sevk edilirken, kısa sürede kavgaya gelen ekipler gençleri ayırmak için yoğun çaba sarf etti.

Polis ve bekçilerin yetersiz kalması üzerine olay yerine takviye ekipler istendi.

Takviye ekiplerin de gelmesiyle kavga eden 2 grup olay yerinden uzaklaştırılırken, polisin müdahalesiyle sakinleşen sokakta herkes rahat bir nefes aldı.