Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor

Aksaray'da hava sıcaklıklarının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Aksaray’da sabaha karşı kar yağışı başladı.

KAR YAĞIŞI İLÇELERDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Şehir merkezinde hafif şekilde başlayan ve halen devam eden kar yağışı ilçelerde etkisini artırarak yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Güzelyurt ilçesi ve Hasan Dağı bölgelerindeki belde ve köylerde kendini iyiden iyiye hissettiren kar yağışı şehir merkezinde ise hafif yağış olarak devam ediyor.

Gece yarısı termometrelerin 0 dereceyi gösterdiği Aksaray’da sabaha karşı hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü.

Kar yağışının yüksek kesimlerde gün boyu devam edeceği öğrenilirken şehir merkezinde ise aralıklarla yağış beklendiği belirtildi.