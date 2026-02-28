Kocaeli Darıca’da müftülüğün Ramazan etkinliğine müdahalesi tepki çekti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi, Ayşe Gümüşlüağa Camii (Elmalı Camii) içinde düzenlenmek istenirken yaşanan engelleme olayı ile gündeme geldi.

Darıca Belediyesi’nin camilerde planladığı kültürel etkinlik, bazı yetkililerin müdahalesiyle karşılaştı ve kamuoyunda tartışma yarattı.

İLÇE MÜFTÜSÜ’NÜN TALİMATI TEPKİ TOPLADI

Cami derneği, gösterinin cami içerisinde düzenlenmesine izin vermedi. Bu kararın İlçe Müftüsü Selami Bağcı’nın talimatıyla alındığı bilgisi ise tepkileri büyüttü.

Yüzyıllardır Ramazan geleneği olan Hacivat-Karagöz gösterisinin “uygunsuz” bulunarak engellenmesi, vatandaşlar tarafından anlaşılmaz bulundu.

BAŞKAN BIYIK DEVREYE GİRDİ: YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe kaymakamı ve il müftülüğüyle temas kurarak programın gerçekleşmesini sağlarken duruma da tepki gösterdi.

Başkan Bıyık, "Kim çıkarttı çocukları camiden? Yazık günah değil mi? Camiyi ben yıkattırıyorum, temizleme aracını ben gönderiyorum. Kirlenirse yıkatırım. Bu çocuklar sokakta mı kalsın? Sanki camide dansöz oynatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocukların katılımıyla gerçekleştirildi ve Ramazan’ın kültürel bir geleneği olan gösteri büyük ilgi gördü.