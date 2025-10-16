Alarm verildi: Tehlikeli böcek İstanbul’da görüldü

Türkiye’de aylardır süren kahverengi kokarca istilası, artık Marmara’ya da ulaştı.

Tarım ürünlerine büyük zarar veren ve evlerde rahatsızlık yaratan bu istilacı tür, son olarak İstanbul’da görüntülendi.

Karadeniz’de fındık, mısır ve meyve bahçelerini adeta yok eden kahverengi kokarca, son haftalarda Sakarya, Samsun, Trabzon, Giresun gibi şehirlerden Marmara’ya doğru hızla yayılıyor.

“Dünyanın sonunu getirecek böcek” olarak anılan bu tür, bitkilerin özsuyunu emerek ürün verimini düşürüyor ve kısa sürede çok sayıda yumurta bırakarak çoğalıyor.

Vatandaşlar, özellikle sonbahar döneminde böceğin evlere sığınma eğilimi nedeniyle daha fazla görüldüğünü bildiriyor.

İSTANBUL'DA DA GÖRÜLDÜ

Kahverengi kokarca istilası, İstanbul’a da sıçradı.

Asya kökenli istilacı tür, tarım alanlarını tahrip ettikten sonra bu kez şehir yaşamında kendini göstermeye başladı.

Üsküdar’da bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kahverengi kokarcanın bir evin camından içeriye girmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.