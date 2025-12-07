Kars'ta çocukların kar coşkusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kars, beklenen kar yağışıyla birlikte adeta beyaz bir masala dönüştü.

Sarıkamış, Susuz ve Akyaka ilçelerinde etkili olan kar yağışı ise çocukları sokaklara döktü.

KAR ÇOCUKLARA YARADI

Akyaka’da kar yağışıyla birlikte kardan adam yapan çocuklar, gönüllerince eğlenirken, Sarıkamış’ta ise kızakları kapan çocuklar soluğu Sarıkamış Kayak Merkezi’nde aldı.

Kayak merkezine gelen çocuklar, bol bol kar altında kızak kaydı.

"İNŞALLAH BİR DAHA YAĞAR"

Sarıkamış’ın kar ile güzel olduğunu ifade eden Mir Bedirhan Aslantatar ve ablası Nazenin Sena Aslantatar, "Sarıkamış’a kar yağdı. Bizde kızak kayıyoruz. İnşallah kar daha çok yağar" diye duygularını dile getirdiler.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan yağan kar ile beyazlara bürünen Susuz ilçesi havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde karlar altında kalan evler, binalar, cadde ve parklar beyaza kart postal görüntüler ortaya çıkardı.

TURİSTLERİN GÖZDESİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Ayrıca yağan kar ile birlikte Kars, doğal güzellikleriyle ve meşhur Çıldır Gölü'nde yapılacak kış etkinlikleriyle birlikte yeni sezonda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya hazırlanıyor.