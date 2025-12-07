İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından pazar günü için yapılan sağanak gece saatleri itibariyle başladı.

İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti.

Gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı.

Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü.

Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı.

SARIYER'DE SU BASKINLARI YAŞANDI

Şehrin özellikle kuzeyde yer alan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

Kilyos Caddesi'nde bulunan dere taştı.

YOL ÇÖKTÜ

İCA tarafından inşa edilen Kilyos tüneli şantiyesinde yol çöktü.

Çöken yola park halindeki bir kamyon düşerken, taşkın suları bölgedeki bir restorana doldu.

RESTORANDI SU BASTI

Restoranda metrelerce su birikintisi oluşurken, iş yerinin bahçesinden bodrum katında hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede sel sularını tahliye ederken iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İş yerinde hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

AVCILAR'DA CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağışın ardından rögarın taşmasıyla adeta göle dönen Avcılar Denizköşkler Mahallesi İskele Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, caddede biriken yağmur suyunu boşaltmak için çalışma yaparak, tıkanan giderleri açtı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.

Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi.

Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.