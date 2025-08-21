Alarmları kurun! Cuma günü 48 saatlik yeni dalga geliyor Meteoroloji uzmanları, Türkiye’yi etkileyecek yeni bir hava dalgası için uyarıda bulundu. Yetkililer, dalganın Cuma günü ülkeye giriş yapacağını ve yaklaşık 48 saat boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.