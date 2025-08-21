Alarmları kurun! Cuma günü 48 saatlik yeni dalga geliyor

Yaz ayının erken bittiğini düşünenlere uzmanlardan haber geldi.
Meteoroloji uzmanları, Türkiye’yi etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu.
Yetkililer, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Cuma günü ülkeye giriş yapacağını ve yaklaşık 48 saat boyunca etkili olacağını açıkladı.
CUMA GÜNÜ ÇOK SICAK OLACAK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Türkiye'ye mini bir Afrika dalgasının giriş yapacağını duyurdu.
Özellikle cuma günü sıcaklıkların yükseleceğini belirten Hava Forum, hava durumu tahminlerini şöyle sıraladı: