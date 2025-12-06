Giresun’da balıkçılıkta sıkı denetim: Sahil Güvenlik ve ekipler ortak kontrolde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Sahil Güvenlik timleri ile İlçe Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, hem denizde hem de karaya çıkış noktalarında ortak denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

"HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK"

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin amacının sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak ve yasa dışı avlanmanın önüne geçmek olduğu belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sahil Güvenlik timleri ve İlçe Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlileri, denizde ve karaya çıkış noktalarında ortak denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.



DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, denetimlerin balıkçılık faaliyetlerinin düzenli, kontrollü ve çevreye duyarlı şekilde yürütülmesini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamda denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini duyurdu.