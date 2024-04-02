Ali Erbaş: Millet ve devlet olarak güçlüyüz, daha da güçleneceğiz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 sene önce yüzde 95 dışa bağımlı olduklarını belirterek, "Bugün yüzde 85 oranında kendi silahımızı, tankımızı, uçağımızı kendimiz yapıyoruz. Bu ne büyük bir gelişmedir. Onun için millet ve devlet olarak güçlüyüz, daha da güçleneceğiz" dedi.

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DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz da katıldı.

"O mertebeyi Allah bizlere de nasip eylesin"

Burada konuşan Erbaş, ramazan ayının son on gününde olduklarını hatırlatarak, bu günlerin cehennemden kurtuluş günleri olduğunu ifade etti.

Erbaş, şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bunu hem Kur'an'dan hem de hadislerden öğreniyoruz. Onun için şehitlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz başımızın tacı. Biz sizi öyle görüyoruz ve siz bizim için çok değerlisiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şehitlerimize hatimler indiriyoruz, onların ruhlarına gönderiyoruz, onları Peygamber Efendimizin yanında konumlandırıyoruz. O mertebeyi Allah bizlere de nasip eylesin"

"Vatan sevgisi imanda"

Vatan sevgisinin imandan olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi hepsi bizim için çok önemli. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi bu değerlerle, bu anlayışla yetiştiriyoruz" diye konuştu.

"Şehitlerimiz ruhlarıyla yaşıyor"

Başkan Erbaş, 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz' ayetini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimiz ruhlarıyla yaşıyor. Dolayısıyla bizim için şehitlik çok büyük bir mertebe. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehit yakını kardeşlerimize hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah çocuklarımızla, yavrularımızla birlikte güzel vatanımızda, şehitlerimizin kanlarından rengini alan bayrağımızın gölgesi altında uzun ömürler yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah"

"Millet ve devlet olarak güçlüyüz, daha da güçleneceğiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı mensuplarının 15 Temmuz'da okudukları salalarla hain darbe girişimini durdurmaya katkı sağladığını aktaran Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Hepsinin alınlarından öpüyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bu millet her zaman en zayıf sanıldığı zamanda bile öyle bir dirilir ki. Bundan 30 sene önce yüzde 95 dışa bağımlıydık, bugün yüzde 85 oranında kendi silahımızı, tankımızı, uçağımızı kendimiz yapıyoruz. Bu ne büyük bir gelişmedir. Onun için millet ve devlet olarak güçlüyüz, daha da güçleneceğiz."

"Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde hep ayaktayız"

Devletin çok güçlü olduğunu ve milletin binlerce yıllık tarihinde hiç esaret görmediğini dile getiren Ali Erbaş şunları dedi:

"Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde hep ayaktayız. Onun için askerimize Mehmetçik demişiz. Şanlı ordumuza Peygamber ocağı demişiz. Onun için bizim ordumuz çok şanlı. Askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi çok değerli, çok mübarek, çok muhterem"

"Hainler her zaman ayağımızın tökezlemesiin bekliyor"

Erbaş, ordunun, milletin duasıyla ayakta olduğunu ve bu yüzden devlete ve orduya sürekli dua edilmesi gerektiğini kaydederek şunları dedi:

"Her zaman dahili ve harici bedhahlar ayakta. Hainler her zaman ayağımızın tökezlemesini bekliyor. Bir tökezlese de Türk milletinin ayağı hemen ensesine binsem diye bekliyor. Biz bunun farkındayız"

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)