Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

- Bursa'da sabaha karşı tek katlı bir evde yangın çıktı ve mahallede panik yarattı.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.
- Can kaybı yaşanmadı ve yangının nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Sevgi Sokak'ta saat 04.00 sıralarında tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.