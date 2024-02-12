Amasya'da minik öğrencinin "trafik polisi olma" hayali gerçek oldu Amasya'da ilkokul birinci sınıf öğrencisinin "trafik polisi" olma isteğinden haberdar olan polisler, minik öğrencinin hayalini gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Amasya'da Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Oğuz Kağan Mıkkırdı'nın trafik polisi olma hayalinden, sınıf öğretmeninin paylaşımıyla sosyal medya aracılığıyla haberdar olan Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mıkkırdı'nın ailesiyle irtibata geçti.

Küçük Oğuz'a trafik polisi kıyafeti giydirdiler

Oğuz Kağan Mıkkırdı ve annesi Ümmü Gülsüm Mıkkırdı'yı Emniyet Müdürlüğüne davet eden ekipler, Oğuz Kağan'a trafik polisi kıyafeti giydirdi.

Akülü araçla trafik parkurunda tur attı

Mıkkırdı ekip otosuna binerek trafik polisleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Trafik polislerinden trafik kurallarını öğrenen minik öğrenci, akülü arabalarla trafik parkurunda tur attı.

Anne Ümmü Gülsüm Mıkkırdı, oğlunun çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

Oğuz Kağan Mıkkırdı ise "Hayalim trafik polisi olmak ve trafik polisi yeleği giymek. Polis amcalar bana trafik polisi kıyafeti giydirdi. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.