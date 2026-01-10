Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fırtına ve yağışlar yurdun dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor.

Birçok ilde hava şartları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bu şehirlerden biri de Ankara oldu.

Valiliği, kent genelinde hızı saatte 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"RÜZGAR 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde pazar günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 kilometre/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 70 kilometre/saat) esmesi beklenmektedir.

DİKKATLİ OLUN UYARISI