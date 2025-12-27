Ankara'da beklenen kar etkisini gösterdi

- Ankara'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde gece başladı ve sabah etkisini artırdı.
- Başkent'in yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu ve vatandaşlar bu anları kaydetti.
- Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de kar yağışı gözlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü...
Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı başladı.
BAŞKENTE KAR YAĞMAYA BAŞLADI
Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, Başkent'in yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkisini gösterdi.
Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
BOLU TÜNELİ GİRİŞİNDE KAR
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de kar yağıyor.