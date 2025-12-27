Kulüpten taraftara müjde: Sezonun ikinci yarısında biletler 1 TL olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yalova FK, yönetim değişikliğinin ardından taraftarları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Kulüp başkanlığı görevini Yalçın Oruç’tan devralan Turgay Zengül yönetimindeki yeşil-kırmızılı ekipte, ikinci yarı öncesi hazırlıklar hız kazandı.

26 Aralık Cuma günü başlayacak olan ligin ikinci yarısı için iç saha maçlarında uygulanacak bilet fiyatı da netleşti.

Kulüp yönetimi, ikinci yarıda oynanacak tüm iç saha karşılaşmaları için bilet ücretini 1 TL olarak belirledi.

Yalova FK tarafından yapılan açıklamada, “Yalova FK olarak, sezonun ikinci yarısında oynayacağımız tüm maçların bilet fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir. Tribünleri doldurmak, takımımızı daha güçlü desteklemek ve Yalova ruhunu hep birlikte yaşamak için tüm taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.