Elazığ'da 23 köy okul kardan ulaşıma kapandı

Kar, meteorolojinin uyarısı sonrası yurdunu birçok farklı noktasında kendini hissetirmeye başladı.

Elazığ'da etkili olmaya başlayan soğuk hava, yüksek kesimlerde kendini kar yağışıyla gösterdi.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

546 köy yolundan Karakoçan’da 14, Kovancılar’da 8 ve Sivrice’de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

ÇALIMALARA SÜRÜYOR

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele kapsamında 89 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.