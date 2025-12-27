Abone ol: Google News

Elazığ'da 23 köy okul kardan ulaşıma kapandı

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipleri yol çalışma faaliyetleri sürüyor.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 12:39
  • Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu kapandı.
  • Yolların açılması için 89 araç ve 120 personel görev yapıyor.
  • Çalışmalar Karakoçan, Kovancılar ve Sivrice'de yoğunlaşmış durumda.

Kar, meteorolojinin uyarısı sonrası yurdunu birçok farklı noktasında kendini hissetirmeye başladı. 

Elazığ'da etkili olmaya başlayan soğuk hava, yüksek kesimlerde kendini kar yağışıyla gösterdi.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI 

546 köy yolundan Karakoçan’da 14, Kovancılar’da 8 ve Sivrice’de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

ÇALIMALARA SÜRÜYOR 

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele kapsamında 89 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

İç Haber Haberleri