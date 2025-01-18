Ankara'da cinnet geçiren şahıs evinin balkonunu ateşe verdi

İHA

Ankara’nın Sincan ilçesinde Tandoğan Mahallesi 158’inci Sokakta daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evinin balkonunu yaktı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde çocukların da olduğu söylendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.