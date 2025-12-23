Ankara’da iki gün süren görkemli aşiret düğünü dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’da yaşayan Vanlı iş insanı Veysel Ürüm’ün kardeşi Ömer Ürüm, Gaziantepli iş insanı İzzettin Altunkaya’nın kızı Deniz Altunkaya ile düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Bir otelde gerçekleştirilen düğün, iki gün boyunca sürdü.

SİYASET VE İŞ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Düğüne milletvekilleri, aşiret liderleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda iş insanının yanı sıra Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından gelen davetliler katıldı. Yoğun katılım, düğünü son yılların en dikkat çeken organizasyonlarından biri haline getirdi.

ALTINLA VE TAKILAR GECEYE DAMGA VURDU

Düğün töreninde geline kiloya yaklaşan miktarda altın ve gerdanlıklar takılırken, damada da milyonlarca lira değerinde takı hediye edildi. Görkemli takı töreni davetlilerin ilgisini çekti.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

Gece boyunca ünlü sanatçılar Ceylan ve Özgür Alter’in yanı sıra yerel sanatçılar sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Damadın ağabeyi Veysel Ürüm, düğün sonunda yaptığı açıklamada, “İş insanları, kanaat önderleri, siyasiler ve dostlarımızın katıldığı çok güzel bir düğün oldu. Hemşerilerimizle gönül bağımız güçlü. Yoğun katılım bizi son derece mutlu etti” ifadelerini kullandı.