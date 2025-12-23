Recep ayı ne zaman bitecek? 2026 Recep ayının son günü…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Üç Aylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre 21 Aralık itibarıyla başladı.

Recep ayının ilk günüyle birlikte, Ramazan ayına uzanan manevi yolculuk da resmen başlamış oldu.

Bu mübarek dönemin ilk önemli gecesi olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak edilecek.

Dini kaynaklarda, “kulun gönülden yönelişinin ve duaların kabulüne vesile olan gece” olarak tanımlanan Regaip Kandili, bu yıl 25 Aralık tarihine denk geliyor.

Peki, Recep ayı ne zaman bitecek? İşte Şaban ayının başlangıcı…

RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre, Recep ayı 20 Ocak 2026 Salı günü sona erecek.

Recep ayının tamamlanmasıyla birlikte Şaban ayı başlayacak ve Ramazan ayına hazırlık süreci hız kazanacak.