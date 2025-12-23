İstanbul’da akşam trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90’a dayandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megakent'te kronikleşen trafik sorunu devam ediyor..

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağış, iş çıkışı yoğunluğuyla birleşince trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA UZUN KUYRUKLAR

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik yavaş ilerledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yönünde başlayan yoğunluk, TEM Otoyolu Ümraniye sapağına kadar uzandı.

D-100 kara yolunda Kartal-Kadıköy istikametinde araçlar güçlükle ilerlerken, Altunizade ile Ataşehir arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Kurtköy-Çamlıca gişelerinde de yoğunluk dikkat çekti.

AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLER TIKANDI

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu hattında Ankara yönünde yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde ise trafik çift yönlü ağır seyretti.

Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti, Levent TEM bağlantı yolları, Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı’nda da araç yoğunluğu gözlendi. D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde, Haramidere’den Beylikdüzü yönüne doğru ise yavaşlama yaşandı.

TOPLU ULAŞIMDA DA KALABALIK

Trafikteki yoğunluk toplu taşımaya da yansıdı. Tramvay, metro, metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde kalabalıklar oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluğu haritasına göre, akşam saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda yüzde 90 seviyesine çıktı.