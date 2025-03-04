Ankara'da kontrolden çıkan tır park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü
İHA

Gebze’den Ankara’ya gelen bir tır Ankara’nın Cankurtaran mevkiinde yolda duran kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile içeride sıkışan tır şoförü C.M. hayatını kaybetti.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan C.M., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar