Ankara'da kontrolden çıkan tır park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü

İHA
Gebze’den Ankara’ya gelen bir tır Ankara’nın Cankurtaran mevkiinde yolda duran kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisi ile içeride sıkışan tır şoförü C.M. hayatını kaybetti.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan C.M., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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