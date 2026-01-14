ATV’nin A.B.İ.’si rakiplerini solladı: 13 Ocak Salı reyting sonuçları

- ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., 13 Ocak Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle reytinglerde birinci oldu.
- Esra Erol'da programı ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise üçüncü sırada yer aldı.
- Dizi, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğuyla dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından dünün reyting sonuçları izleyicilerin gündemine oturdu.
Total, AB ve ABC1 kategorilerinde her gün açıklanan sıralamalar, dün akşam yayınlanan yapımların performansını da ortaya koydu.
Özellikle Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu’nu buluşturan ATV’nin yeni dizisi A.B.İ., ilk bölümüyle ekranlara gelerek reyting yarışına güçlü bir giriş yaptı.
Peki, dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?
ZİRVEYİ KAPTI
ATV'nin yeni iddialı dizisi A.B.İ. ilk gününde reytinglerde zirveyi kaptı. İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.