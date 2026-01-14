ATV’nin A.B.İ.’si rakiplerini solladı: 13 Ocak Salı reyting sonuçları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından dünün reyting sonuçları izleyicilerin gündemine oturdu.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde her gün açıklanan sıralamalar, dün akşam yayınlanan yapımların performansını da ortaya koydu.

Özellikle Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu’nu buluşturan ATV’nin yeni dizisi A.B.İ., ilk bölümüyle ekranlara gelerek reyting yarışına güçlü bir giriş yaptı.

Peki, dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

ZİRVEYİ KAPTI

ATV'nin yeni iddialı dizisi A.B.İ. ilk gününde reytinglerde zirveyi kaptı. İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.