ATV’nin A.B.İ.’si rakiplerini solladı: 13 Ocak Salı reyting sonuçları

13 Ocak Salı günü birbirinden iddialı diziler ekranlarda yerini aldı. Dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan A.B.İ. dizisi reytinglere damga vurdu. İşte 13 Ocak Salı reyting sonuçları:

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 11:43
  • ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., 13 Ocak Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle reytinglerde birinci oldu.
  • Esra Erol'da programı ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise üçüncü sırada yer aldı.
  • Dizi, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğuyla dikkat çekti.

Televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından dünün reyting sonuçları izleyicilerin gündemine oturdu.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde her gün açıklanan sıralamalar, dün akşam yayınlanan yapımların performansını da ortaya koydu.

Özellikle Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu’nu buluşturan ATV’nin yeni dizisi A.B.İ., ilk bölümüyle ekranlara gelerek reyting yarışına güçlü bir giriş yaptı.

Peki, dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

ZİRVEYİ KAPTI

ATV'nin yeni iddialı dizisi A.B.İ. ilk gününde reytinglerde zirveyi kaptı. İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.

