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İHA

Ankara'nın Sincan ilçesindeki özel bir okulda öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları için iş bıraktı.

Öğretmenlerin derse girmediğini öğrenen veliler okulun önünde toplanarak okul yönetimini protesto etti.

OKUL YÖNETİMİYLE GÖRÜŞEMEDİLER

Okulun servisi olmadığını ve öğrencilerin sivil araçlar ile eve götürüldüğünü, bugün de öğrencilerin eğitim alma hakkını engellediğini belirten veliler okul yönetimi ile görüşmek istedi.

Okul yönetiminden kimse ile görüşemeyen veliler çocuklarının mağdur olduğunu ve kimseden bir bilgi alamadıklarını söyledi.