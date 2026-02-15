Abone ol: Google News

Ankara'da park halindeki otomobile çarpan taksici kaçtı

Ankara'da taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza anı kameraya yansıdı. Kaçan taksi şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 23:14
  • Ankara'da bir taksici, park halindeki otomobile çarpıp kaçtı.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve araç sahibi şikayette bulundu.
  • Kaçan taksicinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde Mustafa Tece'ye ait park halindeki otomobile çarpan taksici kaçtı.

Kaza anı yol güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇAN TAKSİCİ ARANIYOR

Tece, kaza anına ilişkin görüntülerle birlikte polise başvurarak taksi şoförü hakkında şikayetçi oldu.

Kaçan taksi şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

