Diyarbakır'da başına demir saplanan işçi ağır yaralandı

- Diyarbakır'da bir inşaat işçisi başına demir saplanması sonucu ağır yaralandı.
- İtfaiye ekipleri, yaralıyı güvenli bir şekilde kurtardı.
- İşçi, hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı.
AĞIR YARALI İŞÇİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, çevre güvenliği sağlandıktan sonra titiz bir çalışma ile yaralıyı bulunduğu noktadan kontrollü şekilde çıkarttı.
Ağır yaralı olarak kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.