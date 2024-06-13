Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi İlker Caddesi üzerinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı İlker Caddesi üzerinde bulunan bir iletişim dükkanında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada silah ateşlendi

Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen saldırganın tabancayla ateş açması sonucu K.Ö. yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Hastaneye sevk edilen K.Ö.'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)