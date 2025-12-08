Ankara'da TUSAŞ şehitleri için binlerce fidan dikildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çalışanlarının katılımıyla, TUSAŞ’a düzenlenen saldırıda şehit olan Muharrem Can ve Zahide Güçlü Ekici için fidan dikim törenleri düzenlendi. Etkinliklere şehit aileleri, TUSAŞ yöneticileri, çalışma arkadaşları ve gönüllüler yoğun ilgi gösterdi.

KAHRAMANKAZAN'DA "MUHARREM CAN HATIRA ORMANI"

Eskişehir Seyitgazi’de yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan TUSAŞ çalışanı Muharrem Can’ın anısına Kahramankazan ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Düzenlenen törende 2 bin fidan, ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla toprakla buluşturuldu.

ZAHİDE GÜÇLÜ EKİCİ İÇİN 5 BİN 800 FİDAN BAĞIŞI

2024 yılında TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit edilen Zahide Güçlü Ekici adına başlatılan kampanya kapsamında 5 bin 800 fidan bağışı yapıldı.

7 Aralık’ta gerçekleştirilen dikim töreninde bağışlanan fidanların 300 adedi Atatürk Orman Çiftliği’ne, kalan kısmı ise Ankara Memlik köyü ormanlık alanı ve Balıkesir Üniversitesi yerleşkesine dikildi.