Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig transfer dönemi tarihleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 ara transfer dönemine geri sayım sürerken, Süper Lig kulüpleri sezon hedeflerine ulaşabilmek için yoğun bir çalışma içine girdi.

Devre arası transfer süreci, hem şampiyonluk yarışını hem de düşme hattındaki mücadeleyi doğrudan etkileyen kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.

Takımlar, bu süreçte hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşerek kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Genç yeteneklere yatırım yapan kulüpler kadar, tecrübeli isimlerle kadrosunu dengelemek isteyen ekipler de transfer piyasasında aktif rol alıyor.

Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2025-2026 transfer dönemi tarihleri:

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına yaklaşılırken, kulüplerin büyük önem verdiği ara transfer dönemi için geri sayım başladı.

Resmi takvime göre 5 Ocak 2026’da başlayacak olan ara transfer dönemi, 10 Şubat 2026’da sona erecek.

Hem Süper Lig takımları hem de alt lig ekipleri, bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için transfer planlamalarını şimdiden yapmaya başladı.