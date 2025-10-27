Ankara’da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1'i polis 2 yaralı Keçiören ilçesinde polis tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan polis memuru, kendisine ateş eden şüpheliyi vurarak yaraladı.

Ankara Keçiören'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada bir polis ve bir şüpheli yaralandı.

Yaralanan polis memuru, kendisine ateş açan şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

Ankara'da Keçiören ilçesinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Kanuni Mahallesi 856'ncı sokakta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Y., takip ettikleri adrese gelen uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen Muhammed Furkan K.'nın kendisini fark edip ateş açmasıyla yaralandı. ŞÜPHELİ YARALI OLARAK YAKALANDI Yaralanan polis memuru, kendisine ateş açan Furkan K.'yı vurarak, yaralı şekilde yakalanmasını sağladı. Şüphelinin kullandığı silah ile üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ve şüpheli Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

