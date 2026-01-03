Abone ol: Google News

Uşak’ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 04:32
  • Uşak'ta KOM ekipleri kaçak makaron ve tütün operasyonu düzenledi.
  • Operasyonda, 837 bin makaron, 300 kilo tütün ve bir sigara makinesi ele geçirildi.
  • 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

837 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 18 bin 760 adeti tütün ile doldurulmuş toplam 837 bin kaçak makaron, 300 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

