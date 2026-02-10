Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan şüpheliler yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri mağdur şahsın M.S. olduğunu tespit etti.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu, şüphelilerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.