İstanbul Sancaktepe'de polis aracına kamyonet çarptı

- İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis aracına çarptı.
- Kaza anı, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
- Olay, Sancaktepe'deki TEM Otoyolu'nda gerçekleşti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan yeşillik alana çıktı.
Ardından da trafik denetimi için bekleyen polis aracına çarptı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.