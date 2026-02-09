Abone ol: Google News

İstanbul Sancaktepe'de polis aracına kamyonet çarptı

İstanbul Sancaktepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin polis aracına çarptığı anlar araç kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 23:48
  • İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis aracına çarptı.
  • Kaza anı, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
  • Olay, Sancaktepe'deki TEM Otoyolu'nda gerçekleşti.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan yeşillik alana çıktı.

Ardından da trafik denetimi için bekleyen polis aracına çarptı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

