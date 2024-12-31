Antalya'da gözlemevinde mahsur kalan 2 personel için dozer gönderildi

DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 2 bin 500 metre rakımlı Bakırlıtepe’de bulunan TUG (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi) ile Akdeniz’e en yakın kayak merkezlerinden biri olan Saklıkent Kayak Merkezi arasındaki kriz, sezonun açılmasını engelledi. Yıllardır telesiyej motoruna elektrik sağlayan gözlemevinin bu yıl elektrik vermemesi, Saklıkent’te kayakseverlerin heyecanla beklediği sezonu belirsizliğe sürükledi.

Sorun yalnızca elektrikle sınırlı kalmadı. Saklıkent Yapı Kooperatifi'nin, 25 yıl önce oteli kiraladığı özel şirketle yaşadığı anlaşmazlık da bölgedeki gerilimi artırdı. Bu anlaşmazlık tahliye davasına kadar uzandı ve kayak merkezi ile gözlemevi arasında karşılıklı hamlelerle durum daha da karmaşık bir hale geldi.

GÖZLEMEVİNE ARAÇ GÖNDERMEDİLER, PERSONEL MAHSUR KALDI

Elektrik kesintisine tepki olarak, kayak merkezi işletmecileri gözlemevine çıkan yolu temizlemek için gereken kar ezme aracını göndermedi. Bu durum, haftalık nöbetleri sona eren TUG’a bağlı iki uzman personelin gözlemevinde mahsur kalmasına yol açtı. Personeli kurtarmak için dozer kiralanarak bölgeye ulaşıldı.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Saklıkent Kayak Merkezi'nin önemine vurgu yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: