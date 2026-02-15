Antalya'da kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam 3 saat sonra bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün ailesiyle birlikte ormanlık alanda piknik yapmakta olan Alzheimer hastası B.B.’nin kaybolduğu ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

İhbarın ardından bölgeye Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri sevk edildi.

1,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, ailesinin bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk kontrolde, B.B.'nin başında düşmeye bağlı yara olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi.

Şahıs, ambulansta yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi.