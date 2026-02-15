Hatay'da hasarlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

- Defne ilçesinde ağır hasarlı 5 katlı bir bina iş makinesiyle yıkıldı.
- Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Mahalle sakini Belgin Aygün, yıkımdan oluşan sarsıntının kendilerini korkuttuğunu belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı.
O ANLAR KAMERADA
5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"DEPREMDE BAYAĞI HASAR ALMIŞTI"
Depremden dolayı ağır hasarlı olan 5 katlı binanın yıkıldığını ifade eden mahalle sakini Belgin Aygün, "Turunçlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina yıkıldı. Depremden bayağı hasar almıştı. İş makinesinin yardımıyla 5 katlı bina yıkıldı. Yıkımdan dolayı toz oldu ama Allah'tan yağışlı hava olduğu için tozu kapattı. Binanın yıkılma anında oluşan sarsıntı bizi korkutuyor." ifadelerini kullandı.