Antalya ve Muğla'da orman yangını: 2 otel tahliye edildi

Antalya’da Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi’nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

YAYILAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

YANGIN SERALARA YAKLAŞTI

Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi.

Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

MİLAS VE KÖYCEĞİZ'DE DE CİĞERLERİMİZ YANIYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.

ALEVLERİN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel gün boyu yangına müdahalede bulundu. Güneşin batmasıyla hava araçları görevlerini tamamladı.

Çok sayıda orman ekibi, dağlık alana yayılan yangını söndürmek için gece çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.