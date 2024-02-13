Antalya'da sağanak: Hayat durma noktasına geldi Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Evler su altında kalırken araçlar da sulara kapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Gece saatlerinde Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli sağanak, kentin çeşitli noktalarında adeta felakete yol açtı.

Sağanak yağış sele dönüştü

İlerleyen saatlerde yağışın şiddeti artarken yollar sel sularıyla kaplandı. Yağmur ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Araçlar sele kapılarak sürüklendi, ev ve işyerleri ise su baskınlarına maruz kaldı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Antalya'nın birçok noktasında yaşanan afet, vatandaşı tedirgin etti.



Yağışın neden olduğu zararın boyutu ise henüz netlik kazanmadı.

