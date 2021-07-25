Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
293.812
1.96%
EXEN Coin
24.97
1.01%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Antalya'da tatilin son günü

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk devam etti.
    • DHA
    • 25.07.2021 - 14:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da tatilin son günü

    Hava sıcaklığının 36,5, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya’da güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sahildeki kalabalık göze çarptı.

    DENİZİN KEYFİNİ SÜRDÜLER

    Kimisi güneşlenmeyi tercih ederken kimisi ise denize girip keyifli dakikalar geçirdi.

    Tatilcilerin sahilde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

    Antalya da tatilin son günü #1

    Antalya da tatilin son günü #2

    Antalya da tatilin son günü #3

    Antalya da tatilin son günü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir