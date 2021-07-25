Antalya'da tatilin son günü
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk devam etti.
- DHA
- 25.07.2021 - 14:37
Hava sıcaklığının 36,5, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya’da güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sahildeki kalabalık göze çarptı.
DENİZİN KEYFİNİ SÜRDÜLER
Kimisi güneşlenmeyi tercih ederken kimisi ise denize girip keyifli dakikalar geçirdi.
Tatilcilerin sahilde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.