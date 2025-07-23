Antalya'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Vatandaşlar sahiller akın etti

Hafta başında Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren Antalya'da bugün termometreler 35 dereceyi gösterirken, hissedilen hava sıcaklığı ise 42 derece dolaylarında seyretti.

Nem oranının yüzde 53 olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 32 derece ölçüldü.

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Öğlen saatlerinde artan sıcaklıklar nedeniyle kent sakinleri ve misafirler serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni tercih etti.

Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, kimileri ise ağaç gölgelerini tercih etti.

ÇOCUKLAR SERİNLEMEK İÇİN SÜS HAVUZLARINI TERCİH ETTİ

Sıcaktan bunalan ve serinlemek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuza giren çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da önümüzdeki 3 gün sıcaklıklar, mevsim normallerinin ortalama 6 ile 12 derece üzerinde seyredecek.

CUMARTESİ REKOR KIRILACAK

Yarın en yüksek sıcaklığın 37 derece olması beklenirken, cuma ve cumartesi günü ise sıcaklıkların 40 dereceyi aşması tahmin ediliyor.

Nemin de etkisi ile hissedilen hava sıcaklıklarının 45 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.