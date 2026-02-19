Antalya'da yanan evde yaşlı kadın can verdi

- Antalya'da tek katlı evde çıkan yangında 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir hayatını kaybetti.
- Yangın sırasında içeride mahsur kalan yaşlı kadının cansız bedenine itfaiye ekipleri ulaştı.
- Yangın sırasında evde olmayan eşi, olay esnasında ekmek almak için dışarıdaydı.
Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde çıkan yangın, tek katlı evi sardı.
Evde bulunan Hasibe Büyükdemir, yangın sırasında içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan kontrolde 84 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Hasibe Büyükdemir'in eşi Şevket Büyükdemir'in yangın sırasında ekmek almak için evden ayrıldığı ve yangın anında evde bulunmadığı öğrenildi.
Talihsiz kadının cenazesi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.