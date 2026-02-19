İstanbul-İzmir Otoyolu’nda heyelan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa’nın Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki otoyol kesiminde, yüksek kesimden kopan büyük miktardaki toprak kütlesi yol platformuna akarak üç şeridi tamamen kapattı.

İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI

Karayoluna yayılan toprak nedeniyle sürücüler için risk oluştuğu değerlendirilerek İstanbul-İzmir Otoyolu’nun her iki yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Bölgeye sevk edilen iş makineleri, yola sürüklenen tonlarca toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin temizlik ve güvenlik kontrollerinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.