Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Antalyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Galatasaray, deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla farkı açmak istiyor.

Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında taraftarı önünde avantaj yakalayarak haftayı sürpriz bir sonuçla kapatmayı amaçlıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve yayın detaylarıyla ilgili bilgileri araştırıyor.

Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Antalya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

Kritik karşılaşma beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.