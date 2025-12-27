ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor! Perşembe günü para gönderen bu uyarıyı görecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla belirli bir tutarın üzerindeki para gönderimlerinde işlem açıklaması zorunlu hale gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın hayata geçirdiği düzenleme, özellikle ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarını kapsıyor.

Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılar, yüksek meblağlı transferleri gerçekleştirirken paranın gönderilme nedenini kısa bir açıklama ile belirtmeden işlemi tamamlayamayacak.

Yetkililer, düzenlemenin amacının finansal hareketlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışı işlemleri azaltmak ve kara para ile mücadeleyi güçlendirmek olduğunu vurguluyor.

200 BİN TL ÜZERİ PARA TRANSFERLERİNE YENİ DÜZENLEME

Yeni kurala göre EFT, FAST ve havale işlemlerinde transfer tutarı 200 bin TL’nin üzerine çıktığında, göndericinin paranın gönderilme amacını açıkça belirtmesi gerekecek.

Düzenleme yalnızca mobil ya da internet bankacılığıyla sınırlı değil. ATM üzerinden yapılan para transferleri de aynı kurala tabi olacak.

Buna göre, 200 bin TL’yi aşan transferlerde ATM ekranında otomatik bir uyarı mesajı görüntülenecek.

Yeni sistemde kullanıcıdan, para transferinin hangi amaçla yapıldığına dair en az 20 karakterden oluşan bir açıklama istenecek.

Açıklama alanının boş bırakılması ya da yeterli bilgi içermemesi halinde işlem tamamlanmadan iptal edilecek.