Aydın'da hamile kedi, doğum için veterinere geldi

İHA

Aydın’ın Didim ilçesinde, Efeler Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniği, sıradan bir gün yaşanırken unutulmaz bir olaya sahne oldu. Sokakta yaşam mücadelesi veren hamile bir kedi, doğum yapmak için belki de içgüdüsel bir güvenle bir veteriner kliniğinin kapısını çaldı.

MAMAYA DOKUNMADI

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet veren özel klinikte görevli veteriner hekimler Ömer ve Dilara Çınar çifti, kapılarının önünde gezinen kediyi fark edince önce aç olabileceğini düşündü. Ona mama vermeye çalıştılar ama kedi mamaya dokunmadı. Ardından yaş mama teklif edildi, fakat kedi sadece veterinere sokulmakla yetindi.

5 SAĞLIKLI YAVRU DOĞURDU

Tam da bu sırada, kucağına aldığı kedinin davranışlarından şüphelenen Ömer Çınar, kedinin doğum sürecine girdiğini fark etti. “Kucağıma çıktığında elim ıslandı, o an doğumun başladığını anladım.” diyen Çınar, kediyi hemen kliniğin sakin bir köşesine aldı. Saatler içinde sokak kedisi, kendisini güvende hissettiği bu ortamda beş sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Tüm bu anlamlı süreç, kliniğin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntüler, bir sokak kedisinin içgüdüsel olarak doğum için güvenli bir alan arayışını ve veterinerlerin onu hiç tereddüt etmeden sahiplenişini ortaya koydu.

Klinik sahibi veteriner hekim Ömer Çınar, şunları söyledi:

O gün muayene odasındaydık, kedinin geldiğini ilk anda fark edemedik. Ama sonra kliniğin önünde beklemeye başladığını, kapıya yöneldiğini gördük. Aç sandık ama mama yemedi. Sonra birden kucağıma çıktı, doğum suyu gelmişti. Sessiz bir odaya aldık ve birkaç saat içinde 5 tekir yavru dünyaya geldi.

YAVRULAR VE ANNE GÜVENDE, ŞİMDİ SIRA YENİ YUVALARINDA

Doğumun ardından anne ve yavruların tüm sağlık kontrolleri yapıldı. Klinik ekibi, yavrular 2 aylık olduktan sonra anneyi kısırlaştırmayı ve hem anne kediyi hem de yavruları sahiplendirmeyi hedefliyor. Bu süreçte duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini belirten Çınar çifti, “Bu minik aileye sıcak bir yuva bulmak istiyoruz. Onlara birlikte sahip çıkabiliriz.” diyerek çağrıda bulundu.